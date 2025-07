Pogrešan je 12-letni Vid Planinc

Novomeški policisti so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 12-letnega Vida Planinca iz Dobove. Pogrešanega so nazadnje opazili v nedeljo, 13. julija, pri sorodnikih v Mihalovcu. Od tam je zvečer peš odšel neznano kam.

Vid je vitke postave in visok okoli 175 centimetrov. Najverjetneje je obut v bele športne copate, pri sebi pa ima siv nahrbtnik.

Policisti vse od obvestila o izginotju izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešanega, vendar ga do tega trenutka še niso našli. "Prosimo vse, ki bi ga videli ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.