Ste kje videli 23-letnega Žigo iz Kranja?

Žiga je bil nazadnje viden v torek, 10. 2. 2026, okoli 18.30, ko je odšel od doma z avtomobilom znamke Volkswagen Golf bele barve z registrsko številko LJ38-FTF. 23-letnik je visok okoli 175 centimetrov, normalne postave, po glavi pobrit in z brado.
Z do sedaj izvedenimi ukrepi policiji še ni uspelo najti Žige, zato javnost prosijo za informacije.
Tiste, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj. Lahko pokličejo tudi na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.