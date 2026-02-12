Ste kje videli 23-letnega Žigo iz Kranja?

"Od kod pa ta modrica na tvojem čelu?" je Jaka vprašal Milana. "Žena me je z valjarjem po glavi, ker sem se pozno vrnil iz gostilne!" "Ali si možakar ali ne? Pokaži ji končno svoje zobe!" Ko sta se naslednjič srečala, je Jaka vprašal: "Si ji končno pokazal zobe?" "Sem!" "In?" "Nimam jih več!"