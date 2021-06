Pogrešan je 24-letni Emil

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 24-letnega Emila Nuhanovića iz Ljubljane. Emil je visok 170 cm, suhe postave, ima črne ravne lase, segajoče do ramen. Oblečen je bil v modro majico s kratkimi rokavi, črne hlače, obut pa v rdeče superge. Zadnjič so ga videli včeraj pozno zvečer na območju središča Ljubljane. Gre za osebo, potrebno pomoči.

Ker do sedaj ni bil najden, Policija prosi javnost za informacije.

Če bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, podatke sporočite na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00 ali pokličite na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.