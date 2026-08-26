Pogrešan je 53-letni Boštjan Polanjšek

Škofjeloški policisti so bili v torek okoli 15.30 obveščeni, da svojci pogrešajo 53-letnega Boštjana Poljanška iz Gorenje vasi, občina Gorenja vas-Poljane. Pogrešanega so nazadnje videli v ponedeljek okoli 15.50 ob Ljubljanici, na Adamič-Lundrovem nabrežju v Ljubljani.

Visok je okoli 185 centimetrov, ima kratko pristrižene rjave lase in nosi očala. Oblečen naj bi bil v črno ali belo srajco ter modre dolge hlače.

Ker moškega z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, Policija javnost prosi za pomoč. "Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, telefon (04) 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so sporočili s Policijske uprave Kranj.