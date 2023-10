Pogrešan je 59-letni Alojz Kastelic

S PU Novo mesto so sporočili, da se je pogrešani od doma odpeljal z osebnim avtomobilom znamke Volkswagen tiguan bele barve in registrskih oznak LJ 58 DLV.



Kdor bi pogrešanega ali osebni avtomobil opazil ali karkoli vedel o izginotju pogrešanega, naj to prosim sporoči na številko 113 ali na anonimni telefon Policije 080-1200.