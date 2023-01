Pogrešan je Igor Mrkela iz Maribora. Policisti prosijo za pomoč

Pogrešani Igor Mrkela je suhe postave, visok je 180 centimetrov in nosi številko čevljev 43. Ima svetlo polt in ovalen obraz, njegove oči so sivkaste barve. Ima kratke sive lase, spredaj je malo plešast. Na desni strani obraza, pod nosom, ima bradavico. Nazadnje so ga videli oblečenega v zeleno bundo, svetlo rjav pulover, kavbojke modre barve in zanj značilno črno kapo. Obut je bil v visoke črne gležnarje.

Policisti prosijo vse, ki karkoli vedo o njegovem izginotju, da te informacije takoj posredujejo policistom na telefonsko številko 113.