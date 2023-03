Pogrešan je Ivan Pikelc iz Križ. Ste ga videli?

Svojci pogrešajo Ivana Pikelca iz Križ v občini Tržič, ki je odšel od doma okoli 6.30, visok je med 165 in 175 centimetrov in težak okoli 75 kilogramov. 65-letnik ima kratke temne lase, oblečen pa je bil v rdečo karirasto srajco, črno prešito bundo in črne hlače, obute ima črne čevlje.

icon-expand Pogrešan je Ivan Pikelc FOTO: Policijska postaja Tržič Pogrešan moški ima s seboj osebne dokumente in nekaj gotovine, pri sebi pa nima mobilnega telefona. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Tržič na (04) 598 29

00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.