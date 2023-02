Pogrešan je Jože Šušteršič iz Ljubljane. Ste ga kje videli?

Svojci pogrešajo 60-letnega Jožeta Šušteršiča iz Ljubljane, so sporočili iz PP Ljubljana Center. Jože je visok med 170 in 180 centimetrov, je suhe postave in krajših osivelih las.

Pogrešan je Jože Šušteršič iz Ljubljane, so sporočili policisti iz PP Ljubljana Center. Nazadnje je bil oblečen v temnejšo usnjeno jakno in jeans hlače. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi žal ni bil najden, Policija naproša javnost za pomoč. icon-expand Jože Šušteršič FOTO: PP Ljubljana Center Policija naproša vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na 01 475 06 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.