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Črna kronika

Pogrešan mladoletni Mark Jeretina Kotnik

Ljubljana, 03. 07. 2026 21.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Mark Jeretina Kotnik

Svojci pogrešajo mladoletnega Marka Jeretino Kotnika, ki so ga nazadnje videli na območju Domžal. Policija vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosi za pomoč.

Policisti Policijske postaje Domžale so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletnega Marka Jeretino Kotnika.

Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, svetlo rjavih las, oblečen je v črno kratko majico, bele kratke hlače in obut v natikače. Nazadnje je bil viden na območju Domžal.

Ker ga Policija z do sedaj izvedenimi ukrepi ni uspela najti, javnost prosijo za informacije. "Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

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