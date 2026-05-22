Pogrešan Uroš Pirš iz Brecljevega

Od včeraj, 21. maja, je pogrešan 35-letni Uroš Pirš iz Brecljevega, na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, so sporočili iz PU Celje.

Uroš je visok okoli 180 cm, srednje postave in ima kratke rjave lase. Nazadnje so ga videli sinoči, okoli 22. ure, ko je odšel od doma.

Pri vožnji uporablja osebno vozilo Seat Ibiza, črne barve, registrskih številk KP MR-136 oziroma osebno vozilo Volkswagen Tiguan, registrskih številk CE LB-039, so še sporočili iz celjske policijske uprave.

Na Policiji zato vse, ki so ga opazili, prosijo, da jim to sporočijo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.