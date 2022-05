Pogrešana 13-letni Rey in 14-letna Vita

Iz Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so prejeli prijavo o pogrešani 14-letni Viti Žagar iz Westrove ulice v Novem mestu in 13-letnem Reyu Bobnarju iz Ulice Slavka Gruma v Novem mestu.

Kot so sporočili svojci, Reya pogrešajo od ponedeljka zjutraj. Ob doma je odšel oblečen v športne hlače modre barve ter pulover rdeče in modre barve, obut pa je bil v bele športne copate.

Vito so nazadnje videli v ponedeljek okoli 14. ure, ko je iz OŠ Drska odšla neznano kam. Oblečena je bila v modre kavbojke, črn pulover s sivo kapuco, obuta pa je bila v belo rdeče športne copate. Pri sebi je imela tudi torbo sive barve z roza obrobo.

Po do zdaj zbranih podatkih, novomeški policisti sumijo, da bi se pogrešana lahko nahajala skupaj. "Takoj po prejetem obvestilu o pogrešanju smo pričeli izvajati številne aktivnosti za njuno izsleditev, vendar ju do tega trenutka še niso našli," so zapisali v PU Novo mesto.

Vse, ki bi Vito in Reya opazili, ali karkoli vedeli o okoliščinah njunega izginotja policija naproša, da to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.