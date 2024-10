Pogrešana 14-letnica. Ste jo videli?

Policisti Policijske postaje Maribor II iščejo pogrešano mladoletno osebo.



Neznano kam je odšla mladoletna Škurta Tahiraj, stara 14 let, visoka okrog 155 cm, suhe postave, rjave polti, ima temno rjave lase, ki ji segajo do polovice hrbta, oblečena je v sivo trenirko in sivo jopo, obute ima športne copate NIKE, bele in sive barve. Pri sebi ima črn nahrbtnik z napisom ADIDAS. Nazadnje je bila videna 1. 1oktobra okoli 7.00 na naslovu Ulica Kirbiševih 4C, Dogoše, ko bi naj odšla v šolo.



Vse, ki bi pogrešano opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, Policija prosi, da to sporočijo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma tel. št. Policijske postaje Maribor II (02) 429 26 00.