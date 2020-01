Pogrešana 15-letna Ingrid. Ste jo videli?

Pogrešana je 15-letna Ingrid Žibert, so sporočili celjski policisti, ki vse, ki so jo videli, prosijo, naj jih o tem obvestijo. Najstnica je nižje rasti in izjemno vitka. Ima daljše temno rjave lase, pogosto spete v visok čop. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v črne hlače, jopico rdeče barve ter črno bundo. Imela je črne visoke čevlje s krznom ob strani. S seboj ima šolsko torbo.

Pogrešana Ingrid Žibert FOTO: PU Celje Policija sporoča, da je od včeraj pogrešana 15-letna Ingrid Žibert iz Pirana, ki od decembra biva v Celju.



Najstnica je visoka okoli 153 cm, je izjemno vitka in ima daljše temno rjave lase, pogosto spete v visok čop. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v črne hlače, jopico rdeče barve, pod katero je imela belo majico, ter črno bundo. Obuta je bila v črne visoke čevlje s krznom ob strani. S seboj ima šolsko torbo.



Vse, ki so jo opazili, policija prosi, naj jih o tem obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400 ali na telefonsko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.