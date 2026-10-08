Pogrešana 40-letna oseba na območju Ajdovščine, vozi belo Opel Astro

Na PU Nova Gorica so zjutraj prejeli obvestilo, da svojci na območju enega od naselij v Občini Ajdovščina pogrešajo 40-letno osebo, ki se prevaža z osebnim vozilom znamke Opel Astra 2.0 GTI, bele barve, z registrsko tablico goriškega registrskega območja (GO LD-691).

Pogrešana oseba je bila nazadnje v stiku s svojci včeraj, 7. oktobra, v dopoldanskem času, so še sporočili s Policije.

Njen mobilni telefon je bil nazadnje uporabljen včeraj na območju Postojne, ki spada pod območje Policijske uprave Koper.

Policisti poskušajo izslediti pogrešano osebo in preverjajo okoliščine njenega izginotja. Ob tem preverjajo tudi morebitne informacije o navedenem vozilu.