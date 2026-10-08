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Črna kronika

Pogrešana 40-letna oseba na območju Ajdovščine, vozi belo Opel Astro

Ajdovščina, 08. 10. 2026 16.29 pred 11 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Avtomobil pogrešane osebe

Svojci na območju enega od naselij v Občini Ajdovščina pogrešajo 40-letno osebo, ki vozi vozilo znamke Opel Astra bele barve z registrsko tablico goriškega območja. Njen telefon je bil nazadnje uporabljen na območju Postojne.

Na PU Nova Gorica so zjutraj prejeli obvestilo, da svojci na območju enega od naselij v Občini Ajdovščina pogrešajo 40-letno osebo, ki se prevaža z osebnim vozilom znamke Opel Astra 2.0 GTI, bele barve, z registrsko tablico goriškega registrskega območja (GO LD-691).

Avtomobil pogrešane osebe
Avtomobil pogrešane osebe
FOTO: PU Nova Gorica

Pogrešana oseba je bila nazadnje v stiku s svojci včeraj, 7. oktobra, v dopoldanskem času, so še sporočili s Policije.

Njen mobilni telefon je bil nazadnje uporabljen včeraj na območju Postojne, ki spada pod območje Policijske uprave Koper.

Policisti poskušajo izslediti pogrešano osebo in preverjajo okoliščine njenega izginotja. Ob tem preverjajo tudi morebitne informacije o navedenem vozilu.

Vse, ki bi osebni avtomobil s fotografije ali pogrešano osebo opazili oziroma razpolagajo s kakršnimikoli informacijami, ki bi lahko pomagale pri iskanju, na Policiji prosijo, da jih o tem obvestijo na interventno številko 113 ali najbližjo policijsko postajo oz. pokličejo na telefonsko številko policije 080 1200.

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pogrešana oseba ajdovščina postojna

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