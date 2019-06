Pogrešana 40-letna Zehida Rebić iz Velike Račne

Policiste Policijske postaje Grosuplje so svojci obvestili, da od danes zjutraj pogrešajo 40-letno Zehido Rebić iz Velike Račne. Oblečena je v bel pulover, hlače s tigrastim vzorcem in obuta v visoke športne copate.

Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, zelo suhe postave in ima temne, do ramen segajoče lasje. Od doma se je odpeljala z vozilom Daewoo Lanos rdeče barve in registrskih oznak LJ62-JGN. Vozilo je poškodovano po sprednjem desnem blatniku.

Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešani osebi, policija naproša, da to sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oz. pokličejo na Policijsko postajo Grosuplje na številko 01 781 83 80.