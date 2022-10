Pogrešana 55-letnica iz Škofje Loke

Policisti policijske postaje Škofja Loka iščejo pogrešano 55-letno Darjo Možina iz Škofje Loke. Darja je visoka 165, suhe postave. Oblečena bi lahko bila v črno-sivo trenerko in bel pulover s črnimi črtami.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, Policija prosi za informacije. Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani in iskani osebi, to lahko sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Škofja Loka na tel. št. 04 502 37 00 ali pokličejo interventno številko 113.