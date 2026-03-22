Od včeraj je pogrešana 56-letna Milena Polajner iz Čečovja, na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem.

Od doma je odšla v dopoldanskih urah. Nazadnje so jo opazili včeraj okoli poldneva, ko je hodila mimo ribogojnice v smeri Podkraja, so sporočili s Policije.

Visoka je okoli 170 cm, vitke postave in ima kratke črno-sive lase. Oblečena je v spodnji del trenirke, črno jakno in obuta v rdeče-črne športne copate.

Vse, ki so jo opazili, na Policiji prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.