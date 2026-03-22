Črna kronika

Pogrešana 56-letna Milena Polajner iz Čečovja

Celje, 22. 03. 2026 15.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Ne.M.
Milena Polajner

Milena Polajner, stara 56 let, je pogrešana od včeraj, so sporočili iz PU Celje. Nazadnje so jo opazili okoli poldneva, ko je hodila v smeri Podkraja. Oblečena je bila v spodnji del trenirke, črno jakno in obuta v rdeče-črne športne copate.

Milena Polajner
Milena Polajner
FOTO: Pu Celje

Od včeraj je pogrešana 56-letna Milena Polajner iz Čečovja, na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem.

Od doma je odšla v dopoldanskih urah. Nazadnje so jo opazili včeraj okoli poldneva, ko je hodila mimo ribogojnice v smeri Podkraja, so sporočili s Policije.

Visoka je okoli 170 cm, vitke postave in ima kratke črno-sive lase. Oblečena je v spodnji del trenirke, črno jakno in obuta v rdeče-črne športne copate.

Vse, ki so jo opazili, na Policiji prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.

pogrešana milena pojalner čečovlje

bibaleze
Portal
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
zadovoljna
Portal
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
cekin
Portal
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
moskisvet
Portal
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
dominvrt
Portal
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
okusno
Portal
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
