Pogrešana 57-letna Mila iz Ankarana, nazadnje so jo videli v Ljubljani

Policiste PP Ljubljana Center so včeraj obvestili, da svojci pogrešajo 57-letno Milo Erdeljičiz Ankarana, ki so jo nazadnje videli v Ljubljani. Mila je visoka okoli 165 centimetrov, suhe postave, daljših svetlih las, ki so bili speti v figo, oblečena v kavbojke in sivo jakno, okoli vratu ima šal, obuta pa je v natikače v beli barvi.

Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Center na (01) 475 06 00, pokličejo na interventno številko 113ali anonimni telefon 080 1200.