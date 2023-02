Pogrešana je 15-letna Rebeka Koter iz Lendave. Ste jo videli?

Svojci od včeraj pogrešajo 15-letno Rebeko Koter iz Kapce v občini Lendava. Pogrešana je srednje postave, visoka je okrog 155 centimetrov in ima črne dolge lase. Obute naj bi imela črne športne copate, kavbojke črno-sive barve in bundo puhovko temno rjave barve, ki sega do pasu. S seboj je imela nahrbtnik črne barve.

Policisti prosijo vse, ki imajo o pogrešani kakršne koli informacije, naj jih o tem obvestijo na interventno številko Policije 113, na najbližjo Policijsko postajo ali na anonimi telefon Policije 080 1200.