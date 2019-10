Pogrešana je 17-letna Tjaša Prekupec Novak

V soboto, 19. oktobra, so na območju Bežigrada v Ljubljani nazadnje videli pogrešano 17-letno Tjašo Prekupec Novak. Visoka je 165 centimetrov, normalne postave in dolgih las, ki so pobarvani na svetlo rdečo, sporočajo s PU Ljubljana.

Oblečena je bila v svetel pikast pulover z zadrgo, črne natrgane hlače in pisane čevlje z rožicami, pri sebi je imela črno torbico.

Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da to sporočijo na Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad, na telefonsko številko 01 589 60 00, na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.