Pogrešana je 29-letna Nina Habič iz Ljubljane. Policija prosi za pomoč

Svojci pogrešajo 29-letno Nino Habič iz Ljubljane. Nazadnje so jo opazili v Novem mestu. Nina je visoka okoli 155 centimetrov in je vitke postave. Ima daljše lase rjave barve, ki so običajno speti v čop.

Pogrešano Nino Habič so nazadnje opazili v soboto pozno zvečer na Markljevi ulici v Novem mestu. Oblečena je bila v bundo olivno zelene

barve in modre jeans hlače, pri sebi je imela torbico rdeče barve z belo naramnico. icon-expand Nina Habič FOTO: PU Novo mesto Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano osebo videli ali kar koli vedeli o njenem izginotju, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon Policije 080-1200.