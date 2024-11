Pogrešana je 30-letna Sandra iz Kidričevega

Ptujski policisti so sporočili, da svojci pogrešajo 30-letno Sandro Anžič iz Kidričevega. Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, je suhe postave in ima svetle lase do ramen. Nazadnje je bila oblečena v črne pajkice, črno jopico s kapuco in dolg črn plašč, obute pa je imela bele superge. Nazadnje so jo videli pred domačim naslovom.