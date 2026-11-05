Pogrešana je 41-letna Ana. Ste jo videli?

Policisti Policijske postaje Koper iščejo pogrešano 41-letno Ano Stavber iz Kopra. Ana se je od doma odpeljala z osebnim avtomobilom bele barve, znamke Nissan Qashqai, registrskih številk KP TD-778.

Visoka je približno 165 centimetrov, je vitke postave in ima rjave, svetlejše lase. Nazadnje je bila oblečena v rjavo trenerko in črno bundo s kapuco. S seboj je imela večji črn nahrbtnik.

Vse, ki bi opazili pogrešano ali njeno vozilo, prosijo, da o tem nemudoma obvestijo Policijo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200.