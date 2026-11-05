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Črna kronika

Pogrešana je 41-letna Ana. Ste jo videli?

Koper, 05. 11. 2026 12.30 pred 39 minutami 1 min branja 0

Avtor:
V.L.
Pogrešana

Policija išče pogrešano 41-letno Ano Stavber iz Kopra. Od doma se je odpeljala z osebnim avtomobilom. Če ste jo videli, pokličite Policijo.

Pogrešana
Pogrešana
FOTO: Policija

Policisti Policijske postaje Koper iščejo pogrešano 41-letno Ano Stavber iz Kopra. Ana se je od doma odpeljala z osebnim avtomobilom bele barve, znamke Nissan Qashqai, registrskih številk KP TD-778.

Visoka je približno 165 centimetrov, je vitke postave in ima rjave, svetlejše lase. Nazadnje je bila oblečena v rjavo trenerko in črno bundo s kapuco. S seboj je imela večji črn nahrbtnik.

Vse, ki bi opazili pogrešano ali njeno vozilo, prosijo, da o tem nemudoma obvestijo Policijo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

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