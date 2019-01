Pogrešana je 45-letna Katarina Matelič iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli v ponedeljek v centru Ljubljane. Ima daljše rjave lase, oblečena je bila v temno modro bundo in črne hlače, na glavi je nosila rjavo kučmo. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, policija naproša, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da je pogrešana 45-letna Katarina Mateličiz Ljubljane. Pogrešana Katarina Matelič FOTO: PU Ljubljana Katarina je visoka okoli 165 centimetrov, okroglega obraza in daljših rjavih las. Oblečena naj bi bila v temno modro bundo z modro krzneno kapuco in črne hlače, na glavi je imela rjavo kučmo, obute je imela črne 'lakaste' čevlje z belim podplatom. S seboj nosi manjšo torbico črne barve, s paščkom za na ramo. Pogrešana je bila nazadnje videna 28. januarja v centru Ljubljane. Glede na razpoložljive podatke bi se lahko zadrževala na območje Centra, ljubljanskega gradu ali stare Ljubljane, okolice Broda ali Šentvida ter jezera pri Podpeči. Ravno tako je možnost, da se nahaja na kateri od sprehajalnih poti ob reki Savi ali Ljubljanici. Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška, na telefonsko številko 01 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.