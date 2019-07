Pogrešana je Milena Zogović

Svojci pogrešajo mladoletno Mileno Zogović iz Ljubljane. Visoka je 165 centimetrov, srednje postave in temno rjavih dolgih las. Oblečena je v črno majico s kratkimi rokavi in belim napisom Calvin Klein, bele pajkice z napisom Adidas in obuta v bele natikače. Pri sebi ima torbico znamke Gucci. Nazadnje je bila opažena v okolici Sostrega.

Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da to sporočijo na Policijsko postajo Ljubljana Moste, na telefonsko številko 01 586 76 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.