Pogrešana je mladoletna Alya iz Ljubljane

Policiste Policijske postaje Ljubljana Šiška so v torek obvestili, da svojci pogrešajo mladoletno Alyo Mauser Čeličkovič iz Ljubljane. Dekle je visoko okoli 170 centimetrov, je srednje postave, lase pa ima pobarvane na rdeče. Oblečena naj bi bila v črno bundo in sivo trenerko, obuta pa v superge. Nosi korekcijska očala. Če karkoli veste o njej, sporočite to Policiji.