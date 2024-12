Pogrešana je mladoletna Taja Hočevar iz Ljubljane

Taja je visoka okoli 150 centimetrov, je suhe postave in ima dolge rjave lase. Ko so jo nazadnje videli, je imela oblečene črne športne pajkice in siv pulover s kapuco, obuta pa je bila v bele športne copate z rumenim Nike znakom.

"Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošamo javnost za informacije," pojasnjujejo na policiji in dodajajo, da vse, ki bi karkoli vedeli, podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.