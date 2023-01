Pogrešana je Neja Stante iz Ljubljane. Ste jo kje videli?

Za Nejo Stante iz Ljubljane se je včeraj izgubila vsakršna sled. Svojci so obvestili policiste, da je 47-letna Neja odšla od doma včeraj dopoldne, do sedaj se še ni vrnila, vsi dosedanji policijski ukrepi pa še niso obrodili sadov. Visoka je okoli 160 centimetrov, močnejše postave in dolgih oranžnih las. Nosi očala s črno sivim okvirjem, oblečena naj bi bila v modre kavbojke, rumen pulover, črn plašč, nosila naj bi črne čevlje in črno kapo. Pri sebi je imela tudi črno ramensko torbico.