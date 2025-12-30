Je pogrešana Čehinja v Sloveniji?

32-letno češko državljanko Leono Leovo so nazadnje opazili 24. oktobra, ko je iz Berlina potovala v Prago in nato prek Avstrije nadaljevala pot v Slovenijo.
Pogrešana je visoka 155 cm, je suhe postave, ima črne lase in rjave oči. Na obeh rokah ima tetovaže, motiv dveh ljudi, kvadratov. Pri sebi bi lahko imela zelen nahrbtnik znamke Cattara.
Vse, ki bi pogrešano opazili ali o njej kar koli vedeli, policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.