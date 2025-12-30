Je pogrešana Čehinja v Sloveniji?

32-letno češko državljanko Leono Leovo so nazadnje opazili 24. oktobra, ko je iz Berlina potovala v Prago in nato prek Avstrije nadaljevala pot v Slovenijo.

Pogrešana je visoka 155 cm, je suhe postave, ima črne lase in rjave oči. Na obeh rokah ima tetovaže, motiv dveh ljudi, kvadratov. Pri sebi bi lahko imela zelen nahrbtnik znamke Cattara.