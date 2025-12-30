Naslovnica
Črna kronika

Je pogrešana Čehinja v Sloveniji?

Praga, Ljubljana, 30. 12. 2025 10.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.H.
Pogrešana Čehinja Leona Leova

Slovensko policijo so češki varnostni organi obvestili, da bi se njihova pogrešana državljanka, 32-letna Leona Leova, lahko nahajala v Sloveniji. Pogrešana je visoka 155 cm, je suhe postave in ima črne lase in rjave oči. Na obeh rokah ima tetovaže, in sicer motiv dveh ljudi, kvadratov.

32-letno češko državljanko Leono Leovo so nazadnje opazili 24. oktobra, ko je iz Berlina potovala v Prago in nato prek Avstrije nadaljevala pot v Slovenijo.

Pogrešana je visoka 155 cm, je suhe postave, ima črne lase in rjave oči. Na obeh rokah ima tetovaže, motiv dveh ljudi, kvadratov. Pri sebi bi lahko imela zelen nahrbtnik znamke Cattara.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vse, ki bi pogrešano opazili ali o njej kar koli vedeli, policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

