Pogrešana mladoletna Rabija Ajrizi

14-letno Rabijo Ajrizi so nazadnje videli 9. decembra okoli 11. ure na območju občine Hoče - Slivnica. Pogrešana je visoka 165 centimetrov, ima daljše temne lase in rjave oči. Je suhe postave in nosi uhane.

Oblečena je najverjetneje v črno dolgo jakno, spodnji del trenirke, obuta pa v črne svetleče superge. Govori tekoče slovensko.

Vse, ki bi pogrešano opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, Policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon 080-1200.