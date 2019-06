Pogrešana na Mljetu: Slovenka se ni vrnila s sprehoda

Na področju nacionalnega parka Mljet na istoimenskem hrvaškem otoku pravkar poteka velika iskalna akcija za Slovenko, ki se je v torek popoldne odpravila na sprehod, nazaj pa je ni bilo, poroča portal 24sata.

63-letno Almo Novljan iz Domžal so zadnjič videli v avtokampu Đenka v Lovištu, izginotje pa je policiji prijavil njen soprog.

V iskalni akciji sodelujejo prostovoljni gasilci, gorski reševalci in čuvaji v nacionalnem parku. Iščejo jo tudi s čolni in brezpilotnimi letali. "Okoli 13. ure (v torek, op. a.) se je z možem sprehajala po planinskih stezah. Na območju velikega in Malega jezera, ki ju tudi preiskujemo, pa se je za njo izgubila vsaka sled," je povedal načelnik dubrovniške gorsko reševalne službe Marijo Begić, ki je dodal, da iskalci ne nameravajo odnehati.

Slobodna Dalmacija medtem poroča, da so ob obali Mljeta našli žensko truplo, a identiteta umrle še ni znana.