Pogrešana nemška državljanka

Pogrešana Sigrund Holfmann. FOTO: PU Murska Sobota Danes okrog 6. ure je iz Zdravilišča Radenci neznano kam peš odšla državljanka Nemčije Sigrund Holfmann, stara 78 let. Je višje in vitke postave, sivih, do ramen segajočih ravnih las. Oblečena je v hlače svetlo modre barve in jopico črne ali temno modre barve. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, policija prosi, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.