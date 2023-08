Pogrešan je 44-letni Bojan Pranić

Pogrešani je suhe postave, visok pa je približno 170 centimetrov. Je plešast s kratko pristriženo brado in brki, njegove oči so temne. Ko so ga nazadnje videli, je imel pulover s kapuco svetlejše barve, nosil pa je temnejši nahrbtnik.

"Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200," so sporočili s PU Maribor.