Pogrešan je več dni in se ne oglasi, ste videli 34-letnega Marka Smokovića?

Marko Smoković je čokate in mišičaste postave, visok 172 centimetrov, plešast in ima z gosto črno brado ter brke (čeprav to s poslane fotografije ni razvidno). Najverjetneje je oblečen v temnejšo trenirko in temnomodro-belo jakno, obut v oranžno-bele ali črne superge.

Poleg telefona ima pri sebi najverjetneje še prenosni računalnik in črn nahrbtnik, so sporočili s PU Koper.

"Vse, ki bi ga kje videli ali vedeli kaj o tem, kje se nahaja, prosimo, da to čim prej sporočite na 113, na najbližjo policijsko postajo ali anonimno na 080 1200," naprošajo.