Pogrešana Polina Bychkova: nazadnje so jo videli na območju Pirana

Polina Bychkova je visoka 177 centimetrov, suhe postave, dolgih rjavih skodranih las, na obrazu ima več materinih znamenj. Nazadnje so jo opazili na območju Pirana.

Ker je z do sedaj izvedenimi ukrepi niso uspeli najti, Policija javnost naproša za informacije.

"Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Medvode na telefonsko številko 01 / 361 94 40, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.