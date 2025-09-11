Svetli način
23-letno Niko iščejo že ves teden

Ljubljana, 11. 09. 2025 07.25 | Posodobljeno pred eno minuto

T.H.
Ljubljanski policisti že ves teden iščejo 23-letne Nike Pušnik Hecl iz Radelj ob Dravi, ki je nazadnje bivala na območju prestolnice.

Pogrešana je visoka okoli 165 cm, suhe postave, modro zelenih oči, ima dolge rjave lase in nosi korekcijska očala.

Nika Pušnik Hecl
Nika Pušnik Hecl FOTO: Policija

Nazadnje je bila videna 4. septembra na območju Ljubljane, oblečena v roza športne hlače in črno majico s krakimi rokav. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, Policija prosi javnost za informacije.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na 01/475-60-00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

