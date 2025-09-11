23-letno Niko iščejo že ves teden

Pogrešana je visoka okoli 165 cm, suhe postave, modro zelenih oči, ima dolge rjave lase in nosi korekcijska očala.

Nazadnje je bila videna 4. septembra na območju Ljubljane, oblečena v roza športne hlače in črno majico s krakimi rokav. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, Policija prosi javnost za informacije.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na 01/475-60-00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.