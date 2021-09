Na letovanju izginil 11-letnik, odpeljali so ga njegovi znanci

Včeraj ob 7.17 je bil OKC PU Koper obveščen, da na območju Fiese pogrešajo 11-letnega otroka iz Ljubljane, ki je bil tam na letovanju. V iskalni akciji je sodelovalo 40 policistov, aktivirani so bili kinologi KZS obalne regije in kinologi ZRPS ter gasilci PGD Piran, Sečovlje in Nova vas. Dečka so iskali tudi s policijskim čolnom, čolnom URSP Pristaniške kapitanije Koper in helikopterjem. Otroka v intenzivni akciji niso našli, Policija pa je naknadno ugotovila, da so 11-letnika s kraja dogodka odpeljali njegovi znanci.