Črna kronika

Pogrešanega 33-letnega Američana našli mrtvega

Bohinj, 16. 12. 2025 14.19

Avtor:
N.L. STA
Iskanje pogrešenega Američana

Pogrešanega 33-letnega Američana, ki se je svojcem nazadnje oglasil v ponedeljek zjutraj, ko naj bi se odpravil na Triglav, so v iskalni akciji ponoči našli mrtvega pod potjo med planino Uskovnico in Toscem. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo in padec pohodnika v globino, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil 33-letnik nastanjen v eni izmed koč na območju Bohinja, v ponedeljek okoli 7. ure pa se je odpravil proti Triglavu.

33-letnik se je na pot podal 'Čez Čiprje'. "Za njim se je izgubila vsaka sled in ko se nekaj časa ni javil na telefon, je njegovo dekle zaprosilo za pomoč," so zapisali bohinjski gorski reševalci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S pomočjo telefonskega signala so njegovo lokacijo določili v bližini planine Trstje.

V večerni iskalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe Bohinj. Z dobro koordinacijo aktivnosti iskanja pogrešanega med policisti, gorskimi reševalci in svojci so danes ponoči nekaj minut čez 1. uro reševalci našli truplo pogrešanega pod potjo med planino Uskovnico in Toscem na strmem in težko dostopnem terenu.

Na kraju je policist gorske policijske enote opravil ogled. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili.

"Danes je v naših prelepih hribih za vedno ostalo že šesto življenje letos," so na črno statistiko opozorili gorski reševalci.

