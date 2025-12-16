Pogrešanega 33-letnega Američana našli mrtvega

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil 33-letnik nastanjen v eni izmed koč na območju Bohinja, v ponedeljek okoli 7. ure pa se je odpravil proti Triglavu.

33-letnik se je na pot podal 'Čez Čiprje'. "Za njim se je izgubila vsaka sled in ko se nekaj časa ni javil na telefon, je njegovo dekle zaprosilo za pomoč," so zapisali bohinjski gorski reševalci.