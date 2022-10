Pogrešanega 49-letnika našli mrtvega, je žrtev kaznivega dejanja

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so na območju Karteljevega v iskalni akciji našli pogrešanega 49-letnika. Našli so ga mrtvega, ugotovili so, da je bil žrtev kaznivega dejanja. Ob 12. uri bo Policija podala izjavo za javnost, ki jo bomo spremljali v živo.

Žrtev kaznivega dejanja je bila pogrešana od 23. 10. 2022. Po neuradnih informacijah Dolenjskanews so moškega v torek našli mrtvega pri Karteljevem oz. pri razcepu za Gorenje Kamenje ob nekdanji hitri cesti. Neuradno naj bi moškega, ki je hodil peš, nekdo zbil z vozilom in se s kraja nesreče odpeljal. Regijski center za obveščanje je namreč poročal, da so tam našli mrtvo osebo ob cesti. icon-expand Fotografija je simbolična. FOTO: Luka Kotnik