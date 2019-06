Pogrešanega gorskega kolesarja našli hudo poškodovanega

Tolminski policisti so sinoči, nekaj pred 19. uro, dobili obvestilo, da se je med vasjo Krn in planino Pretovč izgubil 51-letni gorski kolesar iz Nemčije. Moški se je zadnjič javil opoldne in po nekaj urah tišine so bližnji posumili, da je z njim nekaj narobe, je sporoči predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Iskalna akcija je bila uspešna, moškega so našli že po dobri uri in pol ob stari poti s planin Pretovč proti vasi Zatolmin. Izkazalo se je, da je pri spustu v ostrem desnem ovinku izgubil nadzor nad kolesom in padel približno deset metrov pod stezo. Zaradi hudih poškodb ni mogel do nahrbtnika, v katerem je imel mobilni telefon, sicer pa območje niti ni pokrito s signalom, je še sporočil Božnik.

Kolesar je med vožnjo uporabljal ustrezno kolesarsko opremo, tuja krivda je izključena.

Na kraju so posredovali tolminski gorski reševalci, ki so ponesrečenca oskrbeli in prepeljali v dolino, tam pa so ga najprej prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa člani dežurne ekipe GRS, ki so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Moški je huje poškodovan.

Helikopter nenehno v zraku