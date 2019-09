Italijana, ki se je izgubil med gobarjenjem, iščejo tudi danes

Policisti so ugotovili, da je Italijan včeraj, okoli 12. ure, prišel na območje Vojskega skupaj z dvema prijateljema, starima 70 in 72 let, da bi nabiral gobe. Moški so se z osebnim vozilom pripeljali v neposredno bližino ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in nato ustavili ob cesti v kraju V Logu in se odpravili v bližnji gozd, kjer so se razkropili.

S PU Nova Gorica so sporočili, da se iskanje 74-letnega Italijana, ki se je včeraj izgubil v gozdu na območju naselja Vojsko, nadaljuje. Kot smo poročali že včeraj , so policiste včeraj zgodaj popoldan obvestili o pogrešanem 74-letniku z območja dežele Furlanija-Julijska krajina.

Prijatelja pogrešanega sta se ob 14.uri vrnila do parkiranega vozila, pogrešanega pa ni bilo, zato sta ga poklicala po telefonu, pogrešani pa jima je dejal, da je nekje v gozdu padel in se poškodoval. Tožil je, da ga boli v predelu reber in zato ni mogel hoditi. Prav tako je izgubil orientacijo in ni vedel, kje točno se nahaja.

S pogrešanim so nazadnje vzpostavili telefonski stik ob 17.15, ko je povedal, da se je poškodoval med spustom navzdol po grapi, pozneje pa kljub večkratnim poskusom s pogrešanim niso uspeli več vzpostaviti stika.

Včeraj ob 18. uri je pod vodstvom idrijskih policistov stekla širša iskalna akcija na območju Vojskega in širše okolice na zahtevnem terenu, pri iskanju pa so se policistom pridružili še policisti gorske policijske enote PU Nova Gorica ter gasilci PGD Vojsko, PGD Spodnja Idrija in PGD Idrija, pripadnik GRS Tolmin, reševalci ZRPS z reševalnimi psi in več domačinov, skupno okoli 50 ljudi.

Pri iskanju so sodelovali tudi policisti Generalne policijske uprave, ki so območje pregledovali z dronom, a kljub vsem aktivnostim pogrešanega včeraj niso našli, zato so akcijo zvečer, ob polnoči, prekinili.

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, se iskanje pogrešanega danes nadaljuje, poleg idrijskih policistov, policistov gorske policijske enote PU Nova Gorica in policistov iz Enote vodnikov službenih psov Miren-SUP PU Nova Gorica pa pogrešanega italijanskega državljana išče tudi večje število gasilcev (PGD Vojsko, PGD Spodnja Idrija in PGD Idrija), pripadniki GRS Tolmin in reševalci ZRPS z reševalnimi psi.

Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem 74-letnem italijanskem državljanu, da o tem obvestijo policiste PP Idrija (Gregorčičeva ulica 5, 5280 Idrija, telefon: (05) 372 48 00, elektronski naslov: pp_idrija.pung@policija.si) oziroma se zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo znano interventno številko policije 113ali anonimni telefon policije 080 1200.