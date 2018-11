Pogrešanega Klemna iščejo z droni in zasledovalnimi psi

Iskanje 36-letnega Klemna Musulina iz Trebnjega, ki se je v noči na soboto iz službene zabave sam peš podal s Krvavca v dolino, se nadaljuje. Kot so pojasnili na Policijski upravi Kranj, so policisti, vodniki reševalnih psov, gorski reševalci, gasilci in prostovoljci pregledali veliko območje Krvavca z okolico, nekatere dele celo večkrat. Razen telefona, ki so ga našli že v soboto in za katerega menijo, da ga je nekdo našel in odložil na mesto pod hotelom, niso našli ničesar drugega oprijemljivega.

"Kljub temu aktivnosti še niso zaključene in iskanje ni prekinjeno,"so zagotovili policisti in dodali, da velja, da se pri intenzivnem iskanju na terenu vztraja, dokler niso izčrpane vse možnosti, potem pa se nadaljuje, če se pridobi še kakšne nove informacije. Do takrat pa se nadaljuje iskanje pogrešane osebe z operativnimi in drugimi policijskimi ukrepi, predvsem z zbiranjem obvestil.

Pri iskanju pogrešanega Musulina so se poleg policistov, gorskih reševalcev in gasilcev zelo angažirali tudi njegova družina in prijatelji, ki so se vključili v iskalno akcijo, k pomoči pri iskanju pa pozivajo tudi druge. Prav tako ljudi prosijo, naj policiji sporočijo kakršne koli informacije, ki jih imajo v zvezi z izginotjem. Kot so poudarili, je lahko vsaka informacija, četudi je videti nepomembna, še kako pomembna.