Jutri na Krvavcu obsežna iskalna akcija

Iskalna akcija za 36-letnim Klemnom Musulinom iz Trebnjega, ki se je v noči na soboto iz službene zabave sam peš podal s Krvavca v dolino, še vedno poteka. Po zadnjih informacijah, ki so jih sporočili kranjski policisti, pogrešanega namreč še vedno niso našli. V obsežnih iskalnih akcijah, ki dnevno potekajo že vse od pretekle sobote, so se poleg policistov angažirali še gorski reševalci, gasilci, vodniki reševalnih psov ter tudi njegova družina in prijatelji. Pri iskanju so, kadar so to dopuščale razmere, uporabili tudi policijski helikopter.

Aktivnosti nadaljujejo tudi danes in jutri, ko bodo izvedli zelo obsežno iskalno akcijo, v kateri bodo znova pregledali celotno območje Krvavca, vključno s potmi, cestami, grapami ter drugimi strmimi in nevarnimi pobočji. Zaradi iskalne akcije bodo jutri, predvidoma med 8. in 14. uro, policisti začasno omejili gibanje in prepovedali dostop do nekaterih območij: od spodnje do zgornje postaje žičnice Krvavec v širini 500 metrov; levo in desno od gondole; greben nad Jezerci; Ambrož proti vrhu (zgornja postaja); spodnja postaja žičnice (vzhod proti Ambrožu); Jezerci (vzhod – do Kriške planine in grebena); Kriška planina (proti stolpu).