Pogrešanega Madžara našli mrtvega. Policija opozarja na nevarne razmere v gorah

V večdnevni iskalni in reševalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci iz društev GRS Kranj, Kamnik in Jezersko, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Širše območje in višje ležeče točke je Policija pregledovala s helikopterjem. Ta je pregledal gorska območja Grintovca, Skute, Kamniškega sedla, Brane, Dovške škrbine in pobočja pod gorami od Mlinarskega sedla do Rink in Turske Gore.

Nekoliko nižje pa so teren peš pregledovali tudi gorski reševalci, ki so madžarskega pohodnika, ki se je v petek odpravil v Kamniško-Savinjske Alpe, nato pa so se za njim izgubile vse sledi, na višini okoli 1600 metrov tudi našli. Vendar pa je bilo za 45-letnika žal prepozno.

Okoliščine kažejo, da je pogrešani z območja Dolgih sten in Malih Vratc v Kamniških Alpah padel v lovski prehod skozi Jurjevec nad Kamniško Bistrico in umrl. Kot sporočajo s kranjske policijske uprave pa okoliščine kažejo na nesrečo.

Moški je med odpravo v gore uporabljal dereze, a na Policiji so povedali tudi, da je teren na kraju zelo strm, zasnežen in večinoma poledenel. Ledene ploskve so bile ponekod skrite tudi pod snegom. Vse to pa je oteževalo tudi delo reševalnih ekip. "Razmere za iskanje so bile zelo težke zaradi velikega in strmega terena, spolzke podlage, nizke baze oblakov ter goste megle, ki je zelo otežila tudi zaključek akcije in odhod reševalne helikopterske ekipe s pokojnikom z gore v dolino s helikopterjem," so povedali na PU Kranj.

Pristojni pozivajo k veliki previdnosti in odgovornosti. Razmere v visokogorju so namreč nevarne.