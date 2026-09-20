Pogrešanega moškega našli mrtvega v reki Soči

V soboto zjutraj so novogoriški policisti prejeli obvestilo, da svojci od petka zvečer pogrešajo 69-letnega moškega.

Njegovo vozilo, s katerim se je prevažal, so v petek našli na robu parkirne površine pri jezu hidroelektrarne Ajba v bližini naselja Kanal. Na tem območju je omogočen prost dostop do zajezene reke Soče, brežina pa se strmo spušča (tri do pet metrov) proti gladini reke.

Policisti so v nadaljevanju zbiranja obvestil in preverjanja okoliščin ugotovili, da se je pogrešani moški v petek pozno popoldne ustavil ob koncu kovinske ograje, ki poteka po bregu reke Soče, in nato padel po brežini v reko.

V soboto je stekla iskalna akcija, v kateri je sodelovalo 23 ljudi, policistom pa so se na terenu pridružili tudi gasilci potapljači Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica, potapljači Društva za podvodne dejavnosti Tolmin in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kanal.

Okoli 13. ure so potapljači pod vodo na rešetkah jezu Ajba našli moškega, ki ni kazal znakov življenja, in ga potegnili iz vode. Mrliški oglednik je na kraju potrdil njegovo smrt in ni ugotovil sumljivih okoliščin. Odredil je sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti. V nadaljevanju postopka je bila dokončno potrjena identiteta pokojnega, in sicer je bilo ugotovljeno, da gre za 69-letnega pogrešanega moškega.

Glede na doslej zbrane ugotovitve smrti zaradi utopitve je tuja krivda izključena, so še sporočili s PU Nova Gorica.