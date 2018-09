Pogrešanega motorista našli mrtvega v globeli

Svojci so mladega motorista ob cesti, kjer naj bi vozil, iskali tudi sami, vendar ga najprej niso našli, zato so se po pomoč obrnili na policijo.

Danes so se iskanja lotili policisti iz Idrije, Logatca in Nove Gorice. Iskali so na relaciji Idrija – Kalce – Planina – Postojna in nazaj. V okviru iskalne akcije je

bilo pregledano območje Podreteje, Zale, Jeličnega vrha in Godoviča proti

Hotedršici. Aktiviran je bil tudi policijski helikopter.

Sorodniki so pogrešanega nato danes - nekaj pred 16. uro - mrtvega našli v globeli ob glavni cesti.

Prometni policisti so pri ogledu kraja nesreče ugotovili, da je motorist motorno kolo vozil po glavni cesti od Godoviča v smeri Hotedršice. Ko je pripeljal do levega nepreglednega ovinka, je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad motornim kolesom, padel na levi bok in zdrsnil desno izven vozišča, kjer je najprej trčil v začetek odbojne zaščitne ograje in se nato skupaj z motornim kolesom prevrnil pod cesto po strmi brežini. Zaradi poškodb je na kraju nesreče umrl.