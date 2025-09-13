Danes je iskalna akcija potekala že tretji dan, v tem času pa so v njej sodelovali policisti, ki so aktivirali tudi policijski helikopter in policijske drone, vodniki reševalnih psov, gasilci in prostovoljni gasilci s svojim dronom, jamarji, potapljači, prostovoljci in svojci pogrešanega, še dodajajo na PU Koper.
Črna kronika
Pogrešanega po treh dneh intenzivnega iskanja našli poldrugi kilometer od doma
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
0
S Policijske uprave Koper so sporočili, da so po obsežni iskalni akciji našli pogrešanega 78-letnika. Najden pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave, oddaljeni približno 1.500 metrov od njegovega doma. Moški je bil v slabem zdravstvenem stanju in je bil z reševalnim vozilom prepeljan v bolnišnico.