Črna kronika

Pogrešanega po treh dneh intenzivnega iskanja našli poldrugi kilometer od doma

Komen, 13. 09. 2025 17.01 | Posodobljeno pred eno minuto

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so po obsežni iskalni akciji našli pogrešanega 78-letnika. Najden pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave, oddaljeni približno 1.500 metrov od njegovega doma. Moški je bil v slabem zdravstvenem stanju in je bil z reševalnim vozilom prepeljan v bolnišnico.

Danes je iskalna akcija potekala že tretji dan, v tem času pa so v njej sodelovali policisti, ki so aktivirali tudi policijski helikopter in policijske drone, vodniki reševalnih psov, gasilci in prostovoljni gasilci s svojim dronom, jamarji, potapljači, prostovoljci in svojci pogrešanega, še dodajajo na PU Koper.

