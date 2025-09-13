Pogrešanega po treh dneh intenzivnega iskanja našli poldrugi kilometer od doma

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Peter je na pošti kupil znamko. Ko jo je polizal, je ugotovil, da na njej ni snovi, ki bi omogočila, da bi se znamka prijela na pismo. Pritožil se je poštnemu uslužbencu, ta pa mu je rekel: "Res čudno! Vi ste danes že peti, ki je zamenjal to znamko!"