Pogrešanega Slovenca, ki je izginil na jugu Italije, našli živega

"Pogrešani je bil izsleden živ, z njim je vse v redu," so v nedeljo, po treh tednih od njegovega izginotja, sporočili s Policijske uprave Kranj. 43-letnika so pogrešali vse od začetka septembra, ko se je odpravil na delovni dopust na jug Italije.

"Pogrešanega je 27. septembra na območju kraja Otranto v Italiji našla italijanska policija," so sporočili na kranjski policijski upravi ter dodali, da je iskanje pogrešanega vse od prijave do njegove izsleditve potekalo usklajeno, intenzivno in proaktivno med slovensko in italijansko policijo.

Zagotovili so tudi, da so preverili vsak najmanjši mogoči indic, podatke svojcev in informacije občanov, jih takoj ovrednotili in si jih sproti izmenjevali prek mreže policijskih atašejev in Interpola.