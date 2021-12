Pogrešani mama in hči: ste ju videli?

Svojci so Policijsko postajo Domžale obvestili, da pogrešajo 10-letno Julijo Pogačar in njeno mamo, 52-letno Meliso Smrekar. Obe prihajata iz Radomelj, nazadnje pa so ju opazili v Kamniku.

Julija Pogačar je visoka okoli 150 centimetrov in ima temno rjave lase. Melisa Smrekar meri okoli 170 centimetrov, je suhe postave in ima črne lase. Mama in hči sta pogrešani od sredine novembra, nazadnje pa so ju opazili na območju Kamnika, od koder naj bi odšli na krajši dopust. Lokacija dopustovanja ni znana, prav tako nista potovali z lastnim vozilom. Obstaja možnost, da se nahajata v tujini ali zunaj urbanih območij. Ker ju Policija z do zdaj izvedenimi ukrepi ni uspela najti, prosijo javnost za pomoč. Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanih osebah, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na 01 724 65 80. Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.