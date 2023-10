Pogrešani dve mladoletnici. Ste ju videli?

Pogrešani mladoletni osebi sta Alina Kofol in Živa Valentinčič , je sporočila Policija.

Mladoletna Alina Kofol je visoka približno 167 cm in je suhe postave, ima rjave oči in ima daljše skodrane svetlejše lase. Nazadnje je bila oblečena v sive dolge hlače in je nosila dolgo majico črne barve, obute je imela športne čevlje znamke Nike.

Mladoletna Živa Valentinčič je visoka okoli 165 cm, suhe postave, ima modre oči in daljše lase kostanjeve barve. Nazadnje je bila oblečena v olivno zelene hlače, nosila je zeleno dolgo majico s kapuco, obute je imela bele športne čevlje znamke Nike.